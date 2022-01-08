Özel yetenekli çocukların velilerine sertifika

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezi’nin ‘Özel Yetenekli Çocuğum Var Ebeveyn Eğitim Programına’ katılan tüm katılımcı velilere sertifikaları verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Özel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen, Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi koordinasyonunda psikolojik danışmanlar Abdurrahman Çiçek ve Yaşar Aydoğdu tarafından gerçekleştirilen programın sertifika programına Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen katıldı.

Adıyaman Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlenen tören ile ‘Özel Yetenekli Çocuğum Var Ebeveyn Eğitim Programına’ katılan tüm katılımcı velilere sertifikaları, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Hamza Çelenk ve BİLSEM Müdürü Dr. Fuat Tokur tarafından takdim edildi.

Milli Eğitim Müdürü Gönen yaptığı açıklamada, “Ailelerimize yönelik gerçekleştirilen bu veli eğitim seminerleri ile özel yetenekli çocuklarımızın gelişim özelliklerinin normal gelişim gösteren bireylerden farklılaşan ve benzeşen birçok yönü bulunuyor. Bunun için de çocuklarımızın sahip oldukları yeteneklerini en üst düzeyde geliştirebilmeleri konusunda ailelerimizin bilgi ve bilinç düzeyleri oldukça önemlidir. Öğrencilerimizin gelişimlerinin bütünsel olarak desteklenmesini amaçlamayı gelişim, sosyal-duygusal ve kariyer gelişim alanlarında velilerimizin bilinçlenmesini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Program kapsamında 27 saatlik bir eğitim verildiği öğrenildi.

iha