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Özel güvenliklere KAAN eğitimi verildi

ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 340 kişiden oluşan özel güvenlik görevlilerine KAAN ihbar uygulamasının kullanımı üzerine eğitim verildi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
27 Aralık 2022 Salı 20:04
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Özel güvenliklere KAAN eğitimi verildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından; Adıyaman Valiliği, İl Nüfus Müdürlüğü, İl Göç Müdürlüğü, Şiddet Önleme Merkezi, Hastaneler, Havalimanı, AVM, Üniversite ve bağlı bulunan öğrenci yurtlarındaki Özel Güvenlik Görevlilerine düzenlenen eğitimle uygulama anlatıldı.

1-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen özel olarak geliştirilen KAAN ihbar uygulamasının kullanılmasına yönelik eğitimlere 340 özel güvenlik görevlisi katıldı.

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Özel Güvenliklere KAAN Eğitimi Verildi
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