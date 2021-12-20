Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi TOKİ yolu üzerinde Muharrem Yıldırım idaresindeki 44 AD 127 plakalı Tofaş marka otomobil ile Ali Bağcı idaresindeki 01 AIB 252 plakalı Toyota marka otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobillerde yolcu olarak bulunan Sündüs Yıldırım, Beyazıt Yıldırım ve Elif Kozlu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha