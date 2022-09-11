Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zeynal T.,idaresindeki 02 AZ 771 plakalı otomobil ile Şahin K., idaresindeki 33 CKS 17 plakalı motosiklet, Adıyaman Merkez Yeşilyurt Mahallesinde çapıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Şahin K., ile yolcu olarak bulunan Seher S., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya karışan motosiklet ile otomobil ise, olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha