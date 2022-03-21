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Otomobille köpeğe çarpmamak için refüje çarptı

Adıyaman’da, yola çıkan bir sokak köpeğine çarpmamak için ani manevra yapan sürücü, otomobili ile refüje çarptı.

21 Mart 2022 Pazartesi 00:23
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Otomobille köpeğe çarpmamak için refüje çarptı

Adıyaman’da, yola çıkan bir sokak köpeğine çarpmamak için ani manevra yapan sürücü, otomobili ile refüje çarptı.

Edinilen bilgilere göre, Bülent Dağdevren idaresindeki 44 LT 092 plakalı Hyundai marka otomobil, Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu Türkiye Petrolleri yakınlarında seyir halinde olduğu esnada yola aniden bir sokak köpeği çıktı. Sürücü Dağdevren, sokak köpeğine çarpmamak için ani manevra yaparak otomobilin ön kısmı ile refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil adeta hurda yığınına dönerken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan araç, olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yoldan kaldırıldı.

Kaynak: iha
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