Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan T. K. idaresindeki 02 HC 935 plakalı Fıat marka otomobil, Akpınar köyü girişinde emniyet şeridinde yaya olarak bulunan Salman H’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Salman H. kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından önce Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Salman Han’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha