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Otomobilin çarptığı engelli yaralandı

Adıyaman’da, tekerlekli sandalyesiyle yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan engelli otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 10:32
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Otomobilin çarptığı engelli yaralandı

Adıyaman’da, tekerlekli sandalyesiyle yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmeye çalışan engelli otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 3.Çevre Yolu üzerinde bulunan Şehit Cem Özgül Okulu yakınlarında Ayça Öklimek idaresindeki 02 BC 628 plakalı Kia marka otomobil, yaya geçidinden tekerlekli sandalyeyle geçmeye çalışan Hasan Çetin’e (44), çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan Hasan Çetin, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Hasan Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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