Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Özlem G., idaresindeki 02AAZ636 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 26180 Sokak içerisinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Hasan Sedar Y., yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından araç, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha