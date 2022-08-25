Galeriler Yazarlar
Adıyaman 35
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.127,44
ALTIN
1.028,08
DOLAR
18,18
STERLİN
21,51
EURO
18,14

Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

25 Ağustos 2022 Perşembe 11:29
8 Okunma
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Özlem G., idaresindeki 02AAZ636 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 26180 Sokak içerisinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 12 yaşındaki Hasan Sedar Y., yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından araç, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATSO seçimlerinin 1 Ekim’de yapılacak
ATSO seçimlerinin 1 Ekim’de yapılacak
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
Engelli çocuklar Kur’an-ı Kerim’i evlerinde öğreniyor
Engelli çocuklar Kur’an-ı Kerim’i evlerinde öğreniyor
Kenevir yetiştiren 1 şahıs tutuklandı
Kenevir yetiştiren 1 şahıs tutuklandı
Molozların arasında sıkışan köpek kurtarıldı
Molozların arasında sıkışan köpek kurtarıldı
Defterdarlık binası önünde kavga
Defterdarlık binası önünde kavga
Yeni Sanayi Mahallesinde asfalt çalışması
Yeni Sanayi Mahallesinde asfalt çalışması
Başkan Kılınç, Atatürk Bulvarındaki çalışmaları inceledi
Başkan Kılınç, Atatürk Bulvarındaki çalışmaları inceledi
AK Partinin saha çalışmaları devam ediyor
AK Partinin saha çalışmaları devam ediyor
Sülünler doğaya bırakıldı
Sülünler doğaya bırakıldı
Yaşlı adam sokak ortasında bıçaklandı
Yaşlı adam sokak ortasında bıçaklandı
Milli eğitim müdürlerinden sene başı toplantısı
Milli eğitim müdürlerinden sene başı toplantısı
Gençler Türkiye Şampiyonası Adıyaman’da başlıyor
Gençler Türkiye Şampiyonası Adıyaman’da başlıyor
26 Bin öğrenci yaz kuran kursunu tamamladı
26 Bin öğrenci yaz kuran kursunu tamamladı
İl Jandarma Komutanı Erbakıcı, İHA’nın acısını paylaştı
İl Jandarma Komutanı Erbakıcı, İHA’nın acısını paylaştı
Adıyaman Belediyesinden su kesintisi uyarısı
Adıyaman Belediyesinden su kesintisi uyarısı
Adıyaman Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin temeli atıldı
Adıyaman Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin temeli atıldı
Atatürk Baraj Göleti’ne 4 milyon balık bırakıldı
Atatürk Baraj Göleti’ne 4 milyon balık bırakıldı
Kediye çarpmamak için park halindeki otomobile çarptı
Kediye çarpmamak için park halindeki otomobile çarptı
İnovatif atölyeler projesinin açılış töreni yapıldı
İnovatif atölyeler projesinin açılış töreni yapıldı
Geleceğin futbolcuları spor okullarında yetişiyor
Geleceğin futbolcuları spor okullarında yetişiyor
Milletvekili Taş: “Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız”
Milletvekili Taş: “Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız”
Doktordan memleketine okul ve cami
Doktordan memleketine okul ve cami
Zabıta ekiplerinden fırınlara sıkı denetim
Zabıta ekiplerinden fırınlara sıkı denetim
Kuzey çevreyolunda çalışmalar devam ediyor
Kuzey çevreyolunda çalışmalar devam ediyor
Amortisör arasına sıkışan kedi kurtarıldı
Amortisör arasına sıkışan kedi kurtarıldı
İki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı
İki grup arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı
Kendisini kazara vuran genç hayatını kaybetti
Kendisini kazara vuran genç hayatını kaybetti
Milletvekili Tutdere, fırıncı esnafının sorunlarını dile getirdi
Milletvekili Tutdere, fırıncı esnafının sorunlarını dile getirdi
Ağaçtan düşen kişi yaralandı
Ağaçtan düşen kişi yaralandı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim