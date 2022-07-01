Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Emine D., idaresindeki 06 NR 248 plakalı otomobil ile Zeynal K., idaresindeki 02 ABL 568 plakalı motosiklet, Gölbaşı Caddesi ve Sağlık Ocağı Caddesinin kesiştiği yerde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Zeynal K., ile motosiklette bulunan Serkan B., yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan her iki yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Her iki yaralı ambulansta ilk müdahalesi yapıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

iha