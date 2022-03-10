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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

10 Mart 2022 Perşembe 12:45
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdullah Zara yönetimindeki 02 MA 1063 plakalı motosiklet ile C.A., idaresindeki plakası bulunmayan BMW marka otomobil, Karapınar Mahallesi Flamingo yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde geçmekte olan Doktor Sabri Özdaş tarafından müdahale edildi. Doktor Özdaş tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Abdullah Zara, olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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