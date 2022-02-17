Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman- Gölbaşı Bulvarı üzerinde Sinan Yumruk idaresindeki 02 ABJ 261 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 BGB 149 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Sinan Yumruk yaralandı. Yaralı, Sinan Yumruk olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha