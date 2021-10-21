Otluk yangını çamlık alana sıçramadan söndürüldü

Adıyaman’da, çıkan otluk yangını itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde çamlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi eski Altınşehir Evleri yakınlarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler çamlık alana sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha