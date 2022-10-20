Otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’da ikametlerin yakınında bulunan bir otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi’nde ikametlere yakın bölgede bulunan boş arazideki otluk alanda yangın meydana geldi. Sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Paniğe neden olan yangın yerine polis ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler ikametlere sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha