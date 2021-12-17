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Operasyonda öldürülen teröristin kardeşi tutuklandı

Adıyaman’da, 2017 yılında güvenlik güçleri tarafından öldürülen terörist Kemal Bal’ın kardeşi PKK terör örgütüne üye olmaktan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17 Aralık 2021 Cuma 17:56
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Operasyonda öldürülen teröristin kardeşi tutuklandı

Adıyaman’da, 2017 yılında güvenlik güçleri tarafından öldürülen terörist Kemal Bal’ın kardeşi PKK terör örgütüne üye olmaktan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Savcılığınca terör örgütü PKK’ya yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İ.D., Y.B. ve Mehmet Bal isimli 3 şahıs güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve sorguları tamamlanan 3 şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahıslardan Suriyeli İ.D. ve Y.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Mehmet Bal isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Silahlı terör örgütü PKK’ya üye olma ve örgüt mensuplarıyla toplantı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Mehmet Bal’ın 2017 yılında güvenlik güçleri tarafından Adıyaman kırsalında öldürülen terörist Kemal Bal’ın öz kardeşi olduğu belirtildi.

Tutuklanan Mehmet Bal, adliyede tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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