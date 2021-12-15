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Okula şehit köşesi yaptırıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca İnceler Şehit Bahri Çetin ilkokuluna şehit köşesi yaptırıldı.

15 Aralık 2021 Çarşamba 14:53
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Okula şehit köşesi yaptırıldı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca İnceler Şehit Bahri Çetin ilkokuluna şehit köşesi yaptırıldı.

1 Ocak 2000 tarihinde İstanbul 6’ncı Motorize Piyade Alay Komutanlığı emrinde askerlik hizmetini ifa ederken şehit olan Piyade Er Bahri Çetin’in isminin verildiği Adıyaman Merkez İnceler Şehit Bahri Çetin ilkokuluna Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca şehit köşesi yaptırıldı.

Şehit ailesinin katılımıyla birlikte Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yaptırılan şehit köşesi okula takdim edildi. Şehit ailesi ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ferdi Erbakıcı tarafından okuldaki yerine taktırıldı.

Kaynak: iha
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