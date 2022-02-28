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Okul dergisi ‘İnşirah’ çıktı

Adıyaman’ın Bölükyayla Abdullah Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı ’İnşirah’ dergisi okuyucularıyla buluştu.

28 Şubat 2022 Pazartesi 14:21
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Okul dergisi ‘İnşirah’ çıktı

Adıyaman’ın Bölükyayla Abdullah Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı ’İnşirah’ dergisi okuyucularıyla buluştu.

Abdullah Öztürk ÇPAL öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan dergide ilim, fikir ve ahlaki değerlere yönelik yazılar yer alıyor.

Okulu öğrencilerinden Zehra Özçelebi’nin yazdığı başyazıda, “Bir dergimiz olsun. Bir derdimiz olsun, serlevhası ile çıktığımız bu kalem ve kelam yolculuğunda sözümüzü özüne yerleştirecek ve derdimize omuz verecek muhataplar bulmanın sevinç ve şükrünü yaşıyoruz. Bu çalışma ile daralan dünyamızı, kararan kalplerimizi bir nebze olsun ferahlatacak inşiraha kavuşturacak sağlam ve özgün içerikler ile yayın hayatına Bismillah diyoruz. Her gün maruz kaldığımız yanlış ve zararlı görsellerin hem aklı hem de kalbi dünyamızı bozduğu, tamiri zor tahribatlar meydana getirdiği bu zamanda, çağın ağlarına takılmadan doğru ve faydalı içeriklerin sunulması çalışmamızın yegane hedefidir. Müslüman gencin bu dünyadaki duruş bozukluklarını tamir etme gayesi olan dergimizin, çağın inanç, ahlak ve medeniyet krizinden yine İslam, yeniden İslam denilerek kurtulacağını ifade etmektedir.

Gelecek iman etmenin ancak gençliğin kalbini iman ve ahlak ve inşa etmekten geçtiğini ve ancak bu şekilde nesillerin ihya olacağı belirtilmiştir.” İfadelerine yer verildi.

Ayrıca dergide, İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) kurucusu Dr. İhsan Şenocak, Doç. Dr. Ahmet Öz ve okul öğrencilerinden Hilal Turan, Arif Taşdemir, Medine Güngör ve Zehra Özçelebi’nin de yazıları bulunmaktadır.

Kaynak: iha
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