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Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı davranış

Adıyaman Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri hastanede yatan çocuklara hediye verdi.

08 Nisan 2022 Cuma 10:31
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Öğretmen ve öğrencilerden anlamlı davranış

Adıyaman Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri hastanede yatan çocuklara hediye verdi.

Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Okul Müdürü Sefer Bulgu, öğretmen ve öğrenciler Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yatmakta olan çocukları ziyaret etti. Burada öğrenciler ve öğretmenlerin okul idaresinin destekleriyle aldığı hediyeler yaklaşık 100 çocuğa hediye edilerek, onlara moral verdi.

Oyuncağı olan çocukların mutlulukları yüzlerine yansıdı. Okul Müdürü Sefer Bulgu, amaçlarının öğrencilerde ki yardımlaşma, hediyeleşme duygusunu geliştirerek farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: iha
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