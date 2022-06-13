Galeriler Yazarlar
Adıyaman 23
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.508,91
ALTIN
1.003,61
DOLAR
17,29
STERLİN
20,75
EURO
18,02

Öğrencilerin yıl sonu resim sergisi büyük ilgi gördü

Adıyaman’ın Besni Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu tarafından düzenlenen yıl sonu resim sergisi büyük ilgi gördü.

13 Haziran 2022 Pazartesi 16:46
18 Okunma
Öğrencilerin yıl sonu resim sergisi büyük ilgi gördü

Adıyaman’ın Besni Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu tarafından düzenlenen yıl sonu resim sergisi büyük ilgi gördü.

Besni Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Abbas Bellibaş ve öğrencileri tarafından yapılan çalışmaların yer aldığı resmi sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Besni Jandarma Komutanı Barış Kara, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Okul bahçesinde öğrencilerin eğitim öğretim yılı boyunca yaptığı yaklaşık 250 resim çalışması sergilendi.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir, öğrenci ve öğretmenlerini tebrik ederken, "Öğrencilerimizin sanatsal yönünü sergilediği bu sergide oldukça başarılı çalışmalar gördüm. Onları desteklemek adına üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Zaten ilçemizde uygulamakta olduğumuz BENAP projesinde de buna dikkat çekmek istedik. Öğrencilerin sadece akademik başarıya yoğunlaşmalarının yerine sanatsal, kültürel ve sportif becerilerini ortaya çıkaracak ortamlar da oluşturmaya çalıştık. Bu vesileyle de öğretmenimizi ve öğrencilerimizi tekrardan tebrik ediyor, sanat hayatlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali Mahmut Çuhadar, Jandarma Teşkilatının gününü kutladı
Vali Mahmut Çuhadar, Jandarma Teşkilatının gününü kutladı
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Şehit Fuat Özer için mevlidi şerif okundu
Şehit Fuat Özer için mevlidi şerif okundu
Belediyenin birimlerarası futbol turnuvası başladı
Belediyenin birimlerarası futbol turnuvası başladı
Uyuşturucu operasyonlarında 11 şahıs tutuklandı
Uyuşturucu operasyonlarında 11 şahıs tutuklandı
Üniversite kampüs alanına sürüngen savar yerleştirildi
Üniversite kampüs alanına sürüngen savar yerleştirildi
Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümü kutlanıyor
Jandarma Teşkilatının 183. yıl dönümü kutlanıyor
Elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı
Elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı
Adıyaman’da itfaiye ekipleri 24 saat hazır kıta
Adıyaman’da itfaiye ekipleri 24 saat hazır kıta
Kahta halk müziği konserine büyük ilgi
Kahta halk müziği konserine büyük ilgi
Uyuşturucu ile yakalanan şahıslar tutuklandı
Uyuşturucu ile yakalanan şahıslar tutuklandı
BİLSEM öğrencilerine tarım eğitimi
BİLSEM öğrencilerine tarım eğitimi
Futbol turnuvasında jandarma şampiyon oldu
Futbol turnuvasında jandarma şampiyon oldu
Adıyaman’da 65 yaş üstü kadınlara gezi etkinliği
Adıyaman’da 65 yaş üstü kadınlara gezi etkinliği
Traktör ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Traktör ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Necati Atar’ın ‘Budapeşte Sözleşmesi’ çıktı
Necati Atar’ın ‘Budapeşte Sözleşmesi’ çıktı
Vali Çuhadar, meyve fidanı üretim merkezini inceledi
Vali Çuhadar, meyve fidanı üretim merkezini inceledi
Yaban hayvanları için su teknesi bırakıldı
Yaban hayvanları için su teknesi bırakıldı
Vali Çuhadar, jandarmanın 183. kuruluş yıldönümünü kutladı
Vali Çuhadar, jandarmanın 183. kuruluş yıldönümünü kutladı
Başkan Kılınç’tan hastalara moral
Başkan Kılınç’tan hastalara moral
Kaynak makinesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak makinesine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
Hafif ticari araç yayaya çarptı: 1 yaralı
Hafif ticari araç yayaya çarptı: 1 yaralı
Domuza çarpmamak isterken şarampole çıktı
Domuza çarpmamak isterken şarampole çıktı
Tatlıcı ve pastacı esnafına 41 ton şeker dağıtıldı
Tatlıcı ve pastacı esnafına 41 ton şeker dağıtıldı
AK Parti mahalle ve köy başkanlarını eğitime aldı
AK Parti mahalle ve köy başkanlarını eğitime aldı
Kahta’da 40 yıllık husumet barışla sonuçlandı
Kahta’da 40 yıllık husumet barışla sonuçlandı
Sağlık Müdürlüğü inşaat alanı toprakla dolduruluyor
Sağlık Müdürlüğü inşaat alanı toprakla dolduruluyor
Adıyaman’da bahçe yangını korkuttu
Adıyaman’da bahçe yangını korkuttu
Adıyaman’da traktör devrildi: 1 yaralı
Adıyaman’da traktör devrildi: 1 yaralı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim