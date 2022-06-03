Öğrencilere, veteriner hekimlik mesleği anlatıldı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bulunan köy okulunda okuyan öğrencilere ‘Kalbimiz aynı atıyor’ projesi çerçevesinde veteriner hekimlik mesleği tanıtıldı.

Gölbaşı Kaymakamlığı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesinin ortaklaşa hazırlamış olduğu ‘Kalbimiz aynı atıyor’ projesi dolayısıyla Aşağı Nasırlı Köyü İlkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik veteriner hekimlik ve beşeri hekimlik meslekleri anlatıldı. Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Doktor Alev Akdoğan Kaymaz, Proje Koordinatörü Ege Sakin ve Gölbaşı Devlet Hastanesi Doktoru Ziya Dolaş’ın katılımıyla öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

iha