Öğrencilere trafik eğitimi verildi

Adıyaman’da, okul öğrencilerine Avrupa Hareketlilik Haftası münasebetiyle trafik konusunda eğitim verildi.

Avrupa Hareketlilik Haftası münasebetiyle 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu ve Borsa İstanbul İlk Okulunda Adıyaman Belediyesi Trafik Amirliği, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından öğrencilere trafik konusunda eğitimler verildi. Trafik ekipleri tarafından verilen eğitimler kapsamında öğrencilere trafikte yapılması ve yapılmaması gerekenler tek tek anlatıldı. Öğrenciler tarafından oldukça ilgi gören eğitimlerin belirli aralıklarla devam edeceği belirtildi. Aynı zamanda öğrencilerin merak ettiği sorular ise trafik ekipleri tarafından cevaplandırıldı.

iha