Öğrenciler I’Zerogen gezegenine seyahati ve yaşamayı tasarladı

TOBB Kız Proje Fen ve Sosyal Bilgiler İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencileri uzayda keşfedilen bir gezegene seyahat ve o gezegende yaşamak için gerekli teknolojik araçları tasarladı.

TOBB Kız Proje Fen ve Sosyal Bilgiler İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu STEM fuarı açıldı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı’nın açılış kurdelesini kestiği etkinlikte öğrencilerin yaptıkları birbirinden ilginç tasarımlar sergilendi.

Okul Müdürü Muzaffer Şimşek ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, stantları tek tek ziyaret ederek öğrencilerin yapmış oldukları tasarımlar hakkında bilgi aldı. İnavasyon ve bilim çağını yaşadığımız bu zamanda dünyamızı daha yaşanır kılmak için hazırlanmış projelerin çok önemli olduğunu, özellikle dünya dışında yaşamın varlığı hakkında öğrencilerimizin merakının ve araştırma çabasının da çok kıymetli olduğunu ifade etti.

TOBB Kız Proje Ortaokulu STEM Programının bu yılki senaryosunda, insanoğlunun aşırı tüketimi sonucu yaşanılmaz bir hal alan dünyadan, yeni keşfedilen I’Zerogen isimli bir gezegene seyahat başta olmak üzere daha yaşanılır hale getirmek üzere 5. ve 6. sınıflardaki öğrenciler bir birinden ilginç projeler tasarladı.

Öğrenciler, I’Zerogen’de seyahat için uzay aracı tasarlamak, gezegende yaşamak için gerekli her türlü araç gereci tasarladı.

Öğrenciler bu senaryo program dışında ayrıca kodlama ve yazılım başta olmak üzere birçok yeni çalışmayı da sergiledi.

iha