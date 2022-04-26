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Öğrenciler doyasıya eğlendirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Adıyaman Müdürlüğü öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

26 Nisan 2022 Salı 09:41
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Öğrenciler doyasıya eğlendirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Adıyaman Müdürlüğü öğrenciler için etkinlik düzenlendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 81 ilde ‘Çevre ve Çocuk Şenliği’ etkinliği düzenledi. Adıyaman’da Hürriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler doyasıya eğlendi. Çevre müfettişi şarkısı eşliğinde, arkadaş bilekliği atölyesi, taş boyama atölyesi, bez çanta üzerine baskı atölyesi, ahşap boyama atölyesi gibi birçok atölye çalışmalarına katılan çocuklarımız tarafından birbirinden güzel eserler ortaya çıkarıldı.

BİLSEM tarafından geliştirilen yapay zeka robotu Izero tarafından yapılan açılış konuşması akabinde çocuklara sıfır atık, geri dönüşüm, iklim değişikliği, doğa ve çevre bilinci kazandırılması amaçlanarak, birbirinden renkli atölyelerle çalışmalar yapıldı.

Kaynak: iha
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