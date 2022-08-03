Adıyaman’da, bir binanın teras katında çıkan odunluk yangını korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi 115 Sokak içerisinde bulunan bir binanın teras kısmında bulunan odunlukta yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahaleler sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda odunlukta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha