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Ödüllü kitap okuma yarışması düzenlenecek

Hayrat Vakfı ve Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED) tarafından Adıyaman’da “Aydınlık Yarınlara” isimli kitap okuma yarışması düzenlenecek.

19 Şubat 2022 Cumartesi 16:44
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Ödüllü kitap okuma yarışması düzenlenecek

Hayrat Vakfı ve Uluslararası Eğitimciler Derneği (ULUED) tarafından Adıyaman’da “Aydınlık Yarınlara” isimli kitap okuma yarışması düzenlenecek.

“Aydınlık Yarınlara” isimli online kitap okuma yarışmasının başvuruları 20 Mart 2022 tarihine kadar yapılabilecek. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin başvurabileceği yarışma 27 Mart 2022 tarihinde online yapılacak.

İlkokul öğrencileri, ‘Benim Kılavuzum’, ortaokul öğrencileri ‘Harika Hikayeler’, lise öğrencileri ise ‘Delilleriyle İman Esasları’ isimli kitaptan yarışmaya katılacak.

Toplamda 285 kişiye çeşitli ödüller verilecek. Her kademenin birincilerine yarım altın ve isme özel hediye, her kademenin ikincilerine çeyrek altın ve isme özel hediye, her kademenin üçüncülerine gram altın ve isme özel hediye, dördüncülerine 500 TL ve isme özel hediye, beşincilere ise 500 TL ve isme özel hediye verilecek. 220 öğrenciye çekilişle isme özel hediye seti ve kitap seti verilecek. Yarışmada ayrıca danışman ödülleri verilecek. Çekiliş ile 10 kişiye 500 TL, 20 kişiye 250 TL değerinde alışveriş çeki, 20 kişiye isme özel hediye seti verilecek

Hayrat Vakfı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yarışmanın amacı, okuyan, araştıran, düşünen, tahlil ve analiz yapabilen, öğrendiklerini hayata geçiren nesillerin yetişmesine katkı sağlamaktır. Öğrencilerde okuma alışkanlığının daha üst seviyelere çıkarılmasına, kelime hazinesinin zenginleştirilmesine, toplumda okuma kültürünün yerleştirilmesine, kitap sevgisinin artırılmasına zemin hazırlamaktır. Ayrıca, kültür ve medeniyetimizin gençlerimize tanıtılmasına, milli tarih şuurunun kazandırılmasına, güzel ahlakın yaygınlaştırılmasına, güvenilir kitaplarla destek olmaktır. Bu kapsamda ilimizdeki tüm öğrencilerin yararlanması için Valilik Oluruyla birlikte Milli Eğitim Müdürlüğümüzce ilimizdeki tüm okullarımıza yarışma duyuru yazısının gönderildi. Tüm okullarımızda yapılacak yarışma için her kademedeki öğrenci seviyesine uygun kitaplar belirlenmiştir.

Okuyan herkesin bir kazanım elde edeceği, kaybedenin olmayacağı bu yarışmaya başvurular 20 Mart 2022 tarihine kadar hptt://aydinlikyarinlara.com adresinden yapılmaktadır. Ayrıca yarışma ile ilgili detaylı bilgelere hptt://aydinlikyarinlara.com adresinden ulaşabilirsiniz” denildi.

Kaynak: iha
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