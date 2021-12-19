banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 7
orta şiddetli yağmur
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,084.47
ALTIN
956.21
DOLAR
16.56
STERLİN
21.98
EURO
18.57

Odada görev alan yöneticilere plaket verildi

Adıyaman Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Salman, odada daha önceden görev yapan yöneticilere plaket verdi.

19 Aralık 2021 Pazar 11:31
5 Okunma
Odada görev alan yöneticilere plaket verildi

Adıyaman Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Salman, odada daha önceden görev yapan yöneticilere plaket verdi.

Odanın kurulmasından bu yana odada görev alan 12 yönetici, Adıyaman Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi tarafından düzenlenen programda plaketle ödüllendirildi.

Odanın konferans salonunda düzenlenen ‘Ahde vefa’ programına, Adıyaman Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Salman, oda yönetimi ve üyeler katıldı.

Odaya destek veren herkese teşekkür ettiğini dile getiren Başkan Mustafa Salman, “Odamızın kuruluşundan itibaren daha önce görev alan arkadaşlarımız ile birlikte, şimdi devam ettiğimiz yol arkadaşlarımız olan yöneticilerimizle gece gündüz demeden alın teri dökerek uyumlu bir çalışma izledik. Bizler dostlarımızı, yöneticilerimizi ve üyelerimizi ahde vefa dost ikliminde yetişen güllerden gördük.

Bizler üyelerimizi vefa mertliğin, erdemliğin, yiğitliğin, sözünün eri olmanın, sadık kalmanın, dürüst davranmanın yansıması ve hayata geçirilmesi olarak gördük. O kadar şanslıyız ki, üyelerimizle vefayı duyguda, düşüncede, tasavvurda aynı şeyleri paylaşanlar olarak odamızın etrafında pervane gibi olduk. Bu ulvi meziyetler beraber çalışmanın güzelliğin yansıması olarak bizlere ışık oldunuz, odamız üyelerimizle birlikte ahde vefa iyilik, kardeşlik ve dostluk ikliminde boy verip filizlenerek büyüdü. Oda olarak samimi bir kucaklama içerisinde olduk, zor zamanları beraber aşarak yol yürüdük, geçmişten bu yana bir gölge gibi yanımızda oldunuz. Geçmişte görev alan arkadaşlarımız, görevleri, esnasında içimizdeki umutsuzluğu yok ederek, odamızı daima ileri götürme hedefinde oldular, odamızdan bekledikleri tek şey karşılık istemeden yar olduklarını gösterdiler. Tek gayeleri bizleri yeniden umuda yolcu etmek ve gönül köprümüzün önünü ve yolunu gösterdiler. Hayat her zaman bizim istediğimiz gibi devam etmeyebilir, hatalar yapabiliriz. Tam o sırada vefalı dostlar yanımızda olarak, bizi aydınlatarak yolumuza ışık tutular. Oda olarak sizlere ömür boyu gururla saklayabileceğiniz bir anı olmasını dileyerek bugüne dek sunmuş olduğunuz katkılardan dolayı plaket takdim etmekten büyük onur duyarım. Başarılarınızın devamını dilerim” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından plaket takdimine geçildi.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman’da PKK üyesi 2 kişi gözaltına alındı
Adıyaman’da PKK üyesi 2 kişi gözaltına alındı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Damdan düşen çocuk hayatını kaybetti
Damdan düşen çocuk hayatını kaybetti
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Yurtta kalan öğrenciler moral buldu
Yurtta kalan öğrenciler moral buldu
Yan yatan motosiklet sürücüsü yaralandı
Yan yatan motosiklet sürücüsü yaralandı
Jandarma personeli kan bağışında bulundu
Jandarma personeli kan bağışında bulundu
Samsatlı kadınlara KADES anlatıldı
Samsatlı kadınlara KADES anlatıldı
Jandarma kaleşnikof tüfek ele geçirdi
Jandarma kaleşnikof tüfek ele geçirdi
Gölbaşı’nda 53 adres karantina altına alındı
Gölbaşı’nda 53 adres karantina altına alındı
Adıyaman’ın yüksek kesimlerinde yoğun sis
Adıyaman’ın yüksek kesimlerinde yoğun sis
Operasyonda öldürülen teröristin kardeşi tutuklandı
Operasyonda öldürülen teröristin kardeşi tutuklandı
Adıyaman Belediyesi standı yoğun ilgi görüyor
Adıyaman Belediyesi standı yoğun ilgi görüyor
İstanbul’da Adıyaman tanıtım günleri başladı
İstanbul’da Adıyaman tanıtım günleri başladı
Okul çevrelerinde denetim yapıldı
Okul çevrelerinde denetim yapıldı
Başkan Dağtekin’den asgari ücret açıklaması
Başkan Dağtekin’den asgari ücret açıklaması
Besni’de otomobil takla attı: 2 Yaralı
Besni’de otomobil takla attı: 2 Yaralı
Haber alınamayan şahıs ekipleri hareke geçirdi
Haber alınamayan şahıs ekipleri hareke geçirdi
ATSO 3. Adıyaman Tanıtım Günlerinde stant açtı
ATSO 3. Adıyaman Tanıtım Günlerinde stant açtı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
Adıyaman’da ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Adıyaman’da ilaçlama çalışmaları devam ediyor
Mevsimsel budama çalışmaları sürüyor
Mevsimsel budama çalışmaları sürüyor
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Vali Çuhadar ve Milletvekili Aydın kamu yatırımlarını inceledi
Vali Çuhadar ve Milletvekili Aydın kamu yatırımlarını inceledi
Spor camiası ve basın mensupları bir araya geldi
Spor camiası ve basın mensupları bir araya geldi
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
Adıyaman’da uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
AK Parti il danışma meclisi toplantısı yapıldı
AK Parti il danışma meclisi toplantısı yapıldı
Adıyaman Belediyesi'nden imara yeni açılan alanlarda altyapı çalışması
Adıyaman Belediyesi'nden imara yeni açılan alanlarda altyapı çalışması
Refüjlere otomatik sulama sistemi döşeniyor
Refüjlere otomatik sulama sistemi döşeniyor
Okula şehit köşesi yaptırıldı
Okula şehit köşesi yaptırıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim