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Nemrut’un derinliklerindeki tarih gün yüzüne çıkarılacak

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı altında kalan tarihi yerlerin gün yüzüne çıkarılması için ’’Nemrut’un Derinlikleri’’ projesi hazırlandı

07 Ekim 2021 Perşembe 09:37
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Nemrut’un derinliklerindeki tarih gün yüzüne çıkarılacak

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Atatürk Barajı altında kalan tarihi yerlerin gün yüzüne çıkarılması için ’’Nemrut’un Derinlikleri’’ projesi hazırlandı

Kahta Gazetciler ve Yazarlar Cemiyeti üyeleriyle bir araya gelen Kaymakamı Selami Korkutata, alanında uzman dalgıçların Kahta’ya geleceğini ve Atatürk Barajı altında kalan tarihi yerlerin fotoğrafının çekilip Nemrut Dağı’nda sergi yapılacağını söyledi. Nemrut Dağı’nda kayak merkezi, Cendere Köprüsü’nün yer aldığı bölgeye mesire alanı projesi çalışmalarına dikkat çeken Kaymakam Korkutata, “Bir önceki görev yerim Halfeti başta olmak üzere daha önce görev yaptığım yerler küçük ilçelerdi. Kahta gerek nüfus bakımından gerekse sahip olduğu yeraltı yerüstü zenginlikleri bakımından potansiyel olarak çok büyük bir ilçe. Ancak turizm alanındaki tesis, sanatsal, kültürel faaliyetlerin yetersizliğinden dolayı bölgeyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turist ikinci kez gelmiyor. Bu önemli bir sorun. Bu sorunun çözümüne yönelik sahip olduğu tarihi kültürel zenginlikler bakımından adeta açık hava müzesi konumunda olan Kahta’nın sahip olduğu bu potansiyelin en iyi şekilde kullanması için ilçede turizm çeşitliliğini artırmak, su sporları ile ilgili potansiyeli geliştirmek, ilçede sanatsal aktiviteleri artırmak turistik konaklama gün sayısını artırmak için bir takım çalışmalar başlattık. Bu kapsamda Atatürk Barajı kıyında yer alan Kâhta’nın Nemrut Dağı ve çevresindeki tarihi potansiyelini suyla birleştirmek için proje çalışması başlattık. Bu anlamda ‘Nemrut’un Derinlikleri’ projesi çalışmamız başlayacak. Alanında uzman ve ulusal boyutta çalışan dalgıçlar gelecek. Atatürk Barajı altında kalan tarihi yerlerin fotoğrafı çekilip sergi yapılacak. Yine Uluslararası bir festival, Nemrut Dağı’nda kayak merkezi, Cendere Köprüsünün yer aldığı bölgeye mesire alanı projesi çalışmalarımız olacak” dedi.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise ilçenin ve bölgenin kalkınması noktasında basın olarak üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır olduklarını belirterek, Kaymakam Selami Korkutata’ya yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: iha
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