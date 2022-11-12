Nemrut, yeniden FİJET gündeminde

2206 metre rakımlı Kommagene Krallığı’na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapındaki tümülüs ve dev heykellerin bulunduğu, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Nemrut Dağı, 2022 yılı içerisinde düzenlenen turizm etkinlikleri sonrası tekrardan Uluslararası Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu’nun (FİJET) gündemine girdi.

Uluslararası Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu (FİJET) ve Türkiye Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği, turizmin oskarı olarak kabul edilen ‘Golden Apple Awards’ (Altın Elma Ödülü) alan Nemrut’u, 2023 yılında tekrar gündemlerine alacaklarını belirttiler. Türkiye’ye verilen ikinci ‘Altın Elma’ ödülünün Nemrut'ta verildiğini ifade eden FİJET Başkan Yardımcısı ve Aturjet Başkanı Delal Atamdede, yaptığı açıklamada; “Nemrut ülkemizin uluslararası tanıtımına katkı yapan tarihi mirasımızın baş sıralarında yer almaktadır. Özellikle geçmiş yıllarda Avrupa ve Fransızların en çok ziyaret ettikleri kültür turizm değerimizdir. Önümüzdeki yıl Nemrut'ta batı ülkelerinin dikkatini çekmeyi hedefliyoruz" dedi.

Aturjet Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kurtoğlu ise, “Önümüzdeki yıl Nemrut'ta yerli ve yabancı tur operatörlerinin de içinde olacağı bir konferans düzenlemeyi düşünüyoruz. Amacımız Nemrut'a hak ettiği yabancı turisti çekmektir” dedi.

1993 yılında başlattıkları Uluslararası Kahta Kommagene Festivali çerçevesinde yapılan tanıtım ve iyileştirmeler nedeniyle Nemrut’un Altın Elma ödülüne aday gösterildiğini ifade eden Aturjet-Fijet Üyesi Turizm Eski Müdürü Mahmut Arslan ise, yaptığı açıklamada; “2004 yılında Antalya Kaleiçi’nden sonra ikinci Altın Elma ödülünü Nemrut aldı. Son iki yıldır Kahta Kaymakamlığı tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası kültürel etkinlikler bizleri umutlandırdı. Nemrut’u yeniden yabancı tur operatörlerinin programlarına almalarını sağlamak için Fijet ve Aturjet, Nemrut’u hak ettiği yabancı turiste kavuşturmayı hedefliyor" dedi.



Kaynak:PHA