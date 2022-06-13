Necati Atar’ın ‘Budapeşte Sözleşmesi’ çıktı

Adıyamanlı Yazar ve Şair Necati Atar’ın, “Budapeşte Sözleşmesi” adlı 4. kitabı okuyucularla buluştu.

Daha önce; “Kaçırılan Zamana Ait Sırlar”, “Bu Şehir Yabancıdır Senin Susuşlarına”, “Düşümde Portakal Bahçeleri” adlı deneme ve şiir türünde kitapları yazan Nacati Atar’ın, eleştiri türündeki yeni kitabı “Budapeşte Sözleşmesi” çıktı.

Güncel toplumsal gerçekliği komik, ironik, sıra dışı, eğlenceli, satirik bir dille kaleme alan Yazar Necati Atar’ın yeni kitabında, ekonomik-sosyal-politik problemlere dikkat çekiyor.

Günlük hayatımızdaki çarpıklıkları ve aksaklıkları gülmece ve ironi ile ustaca anlatan Atar, ekonomiden sanata kadar birçok alandaki eksiklik ve çarpıklıkları gözler önüne seriyor.

Yazar Necati Atar, kitabıyla ilgili olarak, “Hayattaki pek çok ezberimizin, gerçek diye bildiğimiz şeylerin, görünen gerçekliğinin her zaman karşıt bir gerçekliği de bünyesinde barındırdığı ihtimalinin varlığını okura duyumsatarak anlatmaya çalıştım. İronik tutumla, gündelik hayatta yaşadığımız pek çok karşıtlıkları gülünç ama acınası hallere göndermede bulundum. Budapeşte Sözleşmesindeki ironik anlatım, toplumsal kayıtsızlığa karşı yazarın eleştirel bakışı, başkaldırısıdır” dedi.

iha