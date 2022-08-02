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Muhtarlar Federasyonu’ndan Başkan Turanlı’ya plaket

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’a hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

02 Ağustos 2022 Salı 18:14
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Muhtarlar Federasyonu’ndan Başkan Turanlı’ya plaket

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’a hizmetlerinden dolayı plaket takdim etti.

Hem ilçeye yapmış olduğu hizmetlerden hem de Kahta’daki muhtarlar için yapılan Muhtar Evleri nedeniyle Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’ya teşekkür plaketi takdim eden Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, muhtarların mahalle halkına daha iyi hizmet vermeleri adına muhtar evlerinin yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Başkan Taş, “Kahta ilçesinde meslektaşlarının muhtar evlerine kavuşturulmasından büyük bir sevinç duyduk. İbrahim Yusuf Turanlı başkanımızın çalışmalarını basından ve Kahta’ya yapmış olduğumuz ziyaretlerde görme fırsatımız oluyordu. Başkanın seçim sürecinde söz verdiği ve bir bir hayata geçirmiş olduğu, tamamlanan ve yapım aşamasında olan projeleri gezerek yerinde gördük. Kahta ilçesine hakikaten çok hizmetlerin hayata geçtiğini ve özellikle meslektaşlarımızın mahalle halkına daha iyi hizmet vermeleri adına muhtar evlerinin yapıldığını görmek bizleri çok mutlu etti, onurlandırdı. Sayın başkanımızın muhtarlarımıza göstermiş olduğu bu yakın ilgiden dolayı kendisine teşekkür ediyor, bundan sonraki yapacakları hizmet ve çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, “Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerini, değerli muhtarlarımızı Kahta’mızda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Muhtarlarımızla birlikte ilçemizde hayata geçirmiş olduğumuz yatırımlarımızı, yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmalarımızı birlikte gezdik, yapmayı planladığımız çalışmalarımızdan bahsettik. Kahta ilçe merkezinde hayata geçirmiş olduğumuz muhtar evlerimizden dolayı muhtarlarımızın takdirini almak bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Amacımız daha yaşanır bir Kahta için gece gündüz demeden çalışmak. Bugün bizlere nezaket ziyaretinde bulunarak teşekkür plaketi takdim eden Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylari Taş’a, yönetim kuruluna ve muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylari Taş, Kahta ilçesine yapmış olduğu hizmetler ve Muhtar Evlerinden dolayı Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’ya teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: iha
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