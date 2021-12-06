Muhtarlar Derneğinin Başkanlığına Ömer Ekinci başkan seçildi

Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Ömer Ekinci getirildi.

Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa İlik’in görevden ayrılmasıyla boşalan yerine Örenli Mahalle Muhtarı Ömer Ekinci seçildi.

Basın açıklaması yapan Ömer Ekinci, “Kırk yıl önce kurulmuş olan Köy ve Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimiz muhtar arkadaşlarımızla yoluna devam etmektedir. Adıyaman’da 3 adet muhtarlar derneği vardır. Bu derneklerimiz faal olarak hizmetlerine devam etmektedir. Mahalle ve köy muhtarları kamu adına görev yapmaktadır. Devlet ve milletin hizmetindedir. Muhtarlık yetkiler çerçevesinde millet ile devlet arasında köprü vazifesi kurmaktır. Önceki Başkan Mustafa İlik dernekten ayrılınca, muhtarlarımızın teveccühü ile başkanlığa getirildim” dedi.

iha