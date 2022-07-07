Muhtarlar anlattı, Başkan Aydın dinledi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, köy muhtarları ve köylerin ileri gelenleriyle bir araya geldi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından yapılan program çerçevesinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, yoğun bir ziyaret, temas ve toplantı trafiği yaşadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tatile girmesiyle birlikte Ahmet Aydın, Kurban Bayramı öncesinde köyleri ziyaret etti. Köy muhtarları, azalar, köyün ileri gelenleri ve partinin köy başkanlarıyla bir araya gelen Ahmet Aydın, köylerin varsa eksikliklerinin tamamlanması konusunda istişarede bulundu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, İl Genel Meclis Üyesi Osman Koyuncu ile birlikte Atakent (Karıcık), Akpınar, Kuyulu (Turuş), Ağcin ve Gümüşkaya (Palaş) köylerini ziyaret ederek bu köylerin muhtarlarının yanı sıra çevre köylerin muhtarlarıyla bir araya gelindi.

Ahmet Aydın, onları dinleyerek sorunları tek tek not alıp yerinde çözmeye çalıştı. Aydın, köy muhtarlarını ve toplantıya katılan köyün ileri gelenlerini tek tek dinleyerek sorunlara çözüm bulmaya çalıştı.

Köy ziyaretlerinde sadece muhtarlarla değil, köydeki yaşlı ve hastaları da ziyaret eden Aydın, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Köy muhtarları sorunların çözümüne yönelik yapılan bu toplantıların çok önemli olduğunu belirterek, Ahmet Aydın’a teşekkür etti.

Muhtarlar, bu güne kadar Ahmet Aydın’ın gayretleri ile bir çok sorunun çözüme kavuştuğunu ancak, her geçen gün yeni beklentilerin oluştuğunu belirterek, bunların çözülmesi talebinde bulundu.

Ahmet Aydın ise, köylerin muhtarları ve ileri gelenleriyle yapılan toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgi ve desteğin çok fazla olduğuna dikkat çekerek, şehirlerde olan imkanların köylerde de olması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Aydın, “Meclisin ara vermesini fırsat bilerek seçim bölgemiz olan Adıyaman’da soluğu aldık. Çok yoğun bir program yaptık. Üç ay önce bu bölgelerdeydim. Bizim varlık nedenimiz budur. Halkımızın içinde olmak, onların duasını almak ve onlara hizmet etmektir. Varsa sorun yerinde görüp, ilgililer ile görüşerek bu sorunlara çözüm buluyoruz. AK Parti’yle birlikte köylerimiz ciddi yatırım yaptı. Köylerimizin alt ve üst yapılarındaki sorunları çözdük. Şehirlerde ne var ise köylerimizde o hizmetlerden faydalanabiliyor. Köylerimize hizmetin en güzelini getirdik. Teveccühleri için teşekkür ediyorum. Teşkilat mensuplarımıza da bize eşlik ettikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

iha