Muhtardan hemzemin geçit ve üst geçit tepkisi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesinde hemzemin geçidin kapatılmasına ve 9 metre yüksekliğindeki üst geçide Mahalle Muhtarı Celal Arkçı tepki gösterdi.

Kurugeçit Mahalle Muhtarı Celal Arkçı, Kurugeçit ile Yeni Mahalleyi birbirine bağlayan hemzemin geçidin kapatılıp bir kilometre ileride bulunan ve yürüyüş yolunun içerisinde olan hemzemin geçidi kullanmanın doğru olmadığını savundu. Rayların üzerine yapılan üst geçidin 9 metre yükseklikte ve kullanışsız olduğunu, asansör olmadığını belirten Muhtar Arkçı, “Yeni Mahalle ile Kurugeçit Mahallesini birleştiren hemzemin geçidi kapatıp bize 1 kilometre uzaklıktaki hemzemin geçidi kullanmanızı istiyorlar. Asıl geçidi anlamsız olarak kapatıyorlar. Ne için yapıyorlar bunu anlamıyoruz. Bari mahalleyi kapatın öyle daha iyi olur. Üst Geçit yapmışlar maalesef 9 metre yükseklikte. Kim çıkacak? Ben bu yaşımda çıkıp inmeye korkuyorum. Yaşlı insanlar, engelliler ne yapacak? Asansör yok, güvenlik yok. Ne yapmak istediklerini anlamıyoruz? Bu üst geçit kış aylarında ölüm geçidi olur" iddiasında bulundu.

iha