Müdür Çelik’ten Engeliler Günü mesajı

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Müdür Fehmi Çelik, engelli olmak veya engelli doğmak insanoğlunun elinde olan bir şey olmadığını söyledi.

Günlük hayatımızın her anında engellilik durumu ile karşı karşıya kalabileceğimiz asla unutulmamalıdır diye Müdür Çelik, “Unutmayalım ki engellilik, birey ve ailesi için zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirmekte ve onların yaşadığı sorunlarla baş etmeleri sürecinde bizlere vazife doğurmaktadır. Bu nedenle her alanda onların yaşamlarını kolaylaştırma, yılın her günü onları anlama sayesinde engelleri birlikte aşabileceğimiz aşikardır. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarındaki zorlukların ne derecede olduğunun bilinciyle il müdürlüğü olarak bizlere de önemli görevler düşmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın hizmet modellerini baz alarak yerelde sürdürdüğümüz çalışmalarda engelli vatandaşlarımız için her engeli birlikte aşmaktayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık’ın himayelerinde sürdürülen bakanlığımız hizmet modellerinden evde bakım desteği ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan ülkemiz genelinde 530 bin vatandaşımızı, ilimiz genelinde ise 7 bine yakın vatandaşımızı destekliyoruz. Engelli vatandaşlarımızın kamusal ve özel kurumlara ulaşımını daha rahat bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla erişilebilirlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Erişilebilirlik hizmetlerimiz kapsamında uygunluk denetimleri ile toplu ulaşım araçlarının, binaların ve açık alanların engellilerimizin kullanımına uygun bir hale getirilmesini sağlıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hepimizin bir engelli adayı olabileceğini hatırlatırken, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, sevdikleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmelerini diliyorum” ifadelerini kullandı.

iha