Müdür Aşcı, köy okullarını inceledi

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, köy okullarında incelemelerde bulunarak öğrencilerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Adıyaman’ın Tut ilçesine bağlı Yaylımlı Köyü Şehit Onur Boztemir İlkokulunu ziyaret etti. Müdür Aşcı, burada öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya geldi. Müdür Aşcı yaptığı görüşmeler sonrasında okulda incelemelerde bulunarak okul idaresinden de bilgi aldı. Köy öğretmenlerinin büyük fedakarlıklarla görevlerini sürdürdüğünü söyleyen Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, "Köy okullarımızı ziyaretlerimiz devam ediyor. Bugün de Yaylımlı Şehit Onur Boztemir İlkokulumuzu ziyaret ederek öğretmen, öğrenci ve velilerimizle bir araya geldik. Okul hakkında idareci ve öğretmenlerimizden bilgi aldık. Öğrencilerimizle sohbet ederek gelece dair umutlarımızı tazeledik. Bu güzel eğitim iklimini oluşturan okul idaremize ve öğretmenlerime teşekkür ederim” diye konuştu.

iha