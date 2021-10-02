Mozaikler Adıyaman’da sergilendi

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde kursiyerler tarafından yapılan mozaikler, il merkezinde sergilendi.

Adıyaman AVM’de, Samsat Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından yapılan mozaik ve resimler “Kommagene’den Samsat’a Geçmişin İzleri” isimli sergide sergilendi. Serginin açılışını Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen ve çok sayıda kişi yaptı. Sergilenin birbirinden güzel mozaik ve resimler, davetlilerden tam not aldı. Samsat Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, davetlilere sergilenen eserler ile ilgili bilgi verdi.

Serginin üç gün açık kalacağını belirten Abdullah Akın sergiye ilişkin, “Kadim şehir Samsat’ın tarihi M.Ö. 7 binli yıllara kadar dayanmaktadır. Mezopotamya bölgesinin en önemli yerleşim merkezlerinden birisi olmuştur. Kommagene Krallığının başkenti olmuştur. Samsat M.S. 60’lı yıllarda mozaiğin merkezi haline gelmiştir. Biz bu gün bu sergiyi açtık” açıklamasında bulundu.

iha