Motosikletleri aynı yöntemle çalıp kayıplara karışıyor

Adıyaman’da bir şahıs gözüne kestirdiği satılık motosikletlere deneme amacıyla binip kayıplara karışıyor.

Edinilen bilgilere göre, kendisini E.A., ismiyle tanıtan bir şahıs ilk olarak Yunus Emre Mahallesi Polisevi yakınlarında fırıncılıkla uğraşan Mehmet Sait Şahin’e ait satılıkta olan 02 ABU 627 plakalı motosikleti gözüne kestirdi. Mehmet Sait Şahin’in yanına giderek motosiklete alıcı olduğunu belirten E.A., motosiklet ile bir tur atmak istediğini söyledi. Motosikleti denemek amacıyla alan E.A., isimli şahıs bir daha geri dönmedi. Motosikletinin çalındığını fark eden Mehmet Sait Şahin, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalar yürütürken şahıs bu defa Yeni Mahalle Koşu Parkı yakınlarında erkek kuaförlüğü yapan Mahmut Gazi Güneş’e ait tescilsiz motosikleti de aynı yöntemle alarak kayıplara karıştı. E.A., ismini kullanarak motosikletlere alıcı olduğunu söyleyen ve daha sonra denemek amacıyla bindiği motosikletleri çalan şahsın daha önceden de aynı yöntemle çok sayıda motosiklet çaldığı iddia edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

iha