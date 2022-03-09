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Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

09 Mart 2022 Çarşamba 12:19
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Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Hüseyin Ali idaresindeki plakasız motosiklet, Sincik Kaymakamlığı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Osman Başar’a, çarpmıştı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Osman Başar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sincik Devlet Hastanesi’ne ardından ise Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Osman Başar, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Osman Başar’ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken motosiklet sürücüsü Hüseyin Ali ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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