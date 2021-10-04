Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da seyir halinde bulunan bir motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya çarptı. Yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Furkan Y., idaresindeki 02 LC 533 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Yeni Valilik Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mehmet Çelik’e, çarptı. Meydana gelen kazada Mehmet Ç. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha