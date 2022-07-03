Galeriler Yazarlar
Adıyaman 34
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.443,77
ALTIN
976,05
DOLAR
16,78
STERLİN
20,29
EURO
17,50

Motosiklet refüje çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

03 Temmuz 2022 Pazar 11:52
7 Okunma
Motosiklet refüje çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Göçer idaresindeki 02 AJ 920 plakalı motosiklet, Karapınar Caddesi ile 2.Çevre Yolunun kesiştiği kavşak yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Göçer yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Göçer’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağaçtan düşen genç yaralandı
Ağaçtan düşen genç yaralandı
’Kırmızı liste’de yer alan geyik böceği görüntülendi
’Kırmızı liste’de yer alan geyik böceği görüntülendi
Başkan Erdoğan köylerdeki çalışmaları yerinde gördü
Başkan Erdoğan köylerdeki çalışmaları yerinde gördü
Adıyaman’da ‘Huzur 02’ uygulaması
Adıyaman’da ‘Huzur 02’ uygulaması
Gölbaşı’nda otomobil yandı
Gölbaşı’nda otomobil yandı
Kadın Gelişim Merkezi’nde koruyucu aile günü kutlandı
Kadın Gelişim Merkezi’nde koruyucu aile günü kutlandı
Başkan Turanlı’nın girişimleriyle sinyazlizasyon kuruldu
Başkan Turanlı’nın girişimleriyle sinyazlizasyon kuruldu
Adıyaman’da Koruyucu Aile Günü kutlandı
Adıyaman’da Koruyucu Aile Günü kutlandı
Adıyaman’da 167 kök kenevir ele geçirildi
Adıyaman’da 167 kök kenevir ele geçirildi
Kırsal kesimin sorunları yerinde tespit ediliyor
Kırsal kesimin sorunları yerinde tespit ediliyor
Park halindeki otomobiller kurşunların hedefi oldu
Park halindeki otomobiller kurşunların hedefi oldu
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Hırsızlık şüphelisi 5 kadın gözaltına alındı
Hırsızlık şüphelisi 5 kadın gözaltına alındı
Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın ulaşım sorununu dile getirdi
Milletvekili Tutdere, Adıyaman’ın ulaşım sorununu dile getirdi
Başkan Kılınç, ADIMEK kurs merkezindeki eserleri inceledi
Başkan Kılınç, ADIMEK kurs merkezindeki eserleri inceledi
Anız yangını toplanmış samanlara sıçradı
Anız yangını toplanmış samanlara sıçradı
Jandarma, kenevir bitkisi ve esrar maddesi ele geçirdi
Jandarma, kenevir bitkisi ve esrar maddesi ele geçirdi
Yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
Yüksekten düşen inşaat işçisi ağır yaralandı
Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
Kayalıklarda mahsur kalan keçiyi AFAD kurtardı
Yeşilyurt Mahallesi'nde kaldırım çalışması
Yeşilyurt Mahallesi'nde kaldırım çalışması
Milletvekili Tutdere’den hak ihlalleri açıklaması9
Milletvekili Tutdere’den hak ihlalleri açıklaması9
Başkan Kılınç, Ulaşım Hizmetleri'nin çalışmalarını inceledi
Başkan Kılınç, Ulaşım Hizmetleri'nin çalışmalarını inceledi
Adıyaman’da tren raylarını çalan şahıs yakalandı
Adıyaman’da tren raylarını çalan şahıs yakalandı
LGS birincileri Milli Eğitim Müdürü’nü ziyaret etti
LGS birincileri Milli Eğitim Müdürü’nü ziyaret etti
Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası eğitimi tamamlandı
Biyosidal Ürün Uygulayıcı Sertifikası eğitimi tamamlandı
İplere takılan kuşu vatandaşlar kurtardı
İplere takılan kuşu vatandaşlar kurtardı
Saman balyaları alev alev yandı
Saman balyaları alev alev yandı
Adıyaman’da Özel Güvenlik Haftası kutlandı
Adıyaman’da Özel Güvenlik Haftası kutlandı
Adıyaman FK’nın alt yapı seçmeleri yapıldı
Adıyaman FK’nın alt yapı seçmeleri yapıldı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim