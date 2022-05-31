Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, O.T., idaresindeki 02 ABY 943 plakalı motosiklet ile B.K., idaresindeki 06 S 4684 plakalı Seat marka otomobil, Mehmet Akif Mahallesi 526 Sokak içerisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü O.T., hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan O.T’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

iha