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Misafir öğrenciler, Adıyaman’da itfaiyecilik hakkında bilgi aldı

Damla Gönüllülük Hareketi Projesiyle Adıyaman’a gelen gençler, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde itfaiyecilik hakkında bilgi aldı.

08 Eylül 2022 Perşembe 18:19
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Misafir öğrenciler, Adıyaman’da itfaiyecilik hakkında bilgi aldı

Damla Gönüllülük Hareketi Projesiyle Adıyaman’a gelen gençler, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde itfaiyecilik hakkında bilgi aldı.

2014 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan ve uygulamaya konulan Damla Gönüllülük Hareketi Projesi çerçevesinde Adıyaman’a gelen öğrenciler, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. 2-11 Eylül tarihlerini kapsayan 10 günlük Adıyaman programı boyunca birçok etkinliğe katılacak olan bayan öğrencilerin itfaiye müdürlüğüne yaptığı ziyareti değerlendiren yetkililer, öğrencilerin itfaiyecilerden yangından korunma yöntemleri hakkında uygulamalı bilgi aldığını dile getirdi.

İtfaiye müdürlüğü ekipleri tarafından karşılanan misafirler, yangın anında yapılaması gerekenleri, yangını söndürme yöntemleri ve itfaiyecilerin çalışma şartlarını uygulamalı anlatan personel, öğrencilerin sorularını da tek tek yanıtladı.

Kaynak: iha
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