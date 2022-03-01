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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

01 Mart 2022 Salı 09:50
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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 4 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kahta-Diyarbakır yolu üzeri Esendere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Esat Kaya (24) yönetimindeki 66 HB 160 plakalı Opel marka otomobil ile Fikret Gürbüz (37) yönetimindeki 02 HT 056 plakalı Ford marka minibüs Esendere Köyü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler ile birlikte minibüste bulunan Abubekir Atlamaz (51) ve Yakup Gürsoy (49) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan Esat Kaya’nın Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: iha
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