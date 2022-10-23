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Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

23 Ekim 2022 Pazar 14:14
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Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’da, minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed Ali D. (20), idaresindeki 02 ACU 300 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü belirlenemeyen bir yemek firmasına ait 02 ADD 878 plakalı minibüs, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Marina Mesire alanı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Muhammed Ali D., ile hafif ticari araç içerisinde bulunan Şevval Ö. (21), yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine kaza ihbarının yapılmasıyla olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ekipleri, AFAD ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altın alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazaya karışan araçlar ise yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: iha
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