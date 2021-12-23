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Milli Eğitim öğrencilere yardımcı kaynak kitap desteği verdi

Milli Eğitim Bakanlığı tüm sınıf ve kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime devam ederken öğrenci ve öğretmenlere destek olmak üzere kaynak çeşitliliğini artırmaya devam ediyor.

23 Aralık 2021 Perşembe 15:30
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Milli Eğitim öğrencilere yardımcı kaynak kitap desteği verdi

Milli Eğitim Bakanlığı tüm sınıf ve kademelerde haftada beş gün yüz yüze eğitime devam ederken öğrenci ve öğretmenlere destek olmak üzere kaynak çeşitliliğini artırmaya devam ediyor.

Her ayın ilk haftası hazırlanan destek paketinin ilki Bakanlığın yardimcikaynaklar.meb.gov.tr üzerinden Ekim ayında erişime açıldı. İlkokul 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa, tüm öğrencilerin uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını da telafi edebilmek için her ay kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlanıyor.

İnternet üzerinden ücretsiz olarak erişilecek kaynak paketleri ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından basılı olarak da İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmeye başlandı. İlkokul 2’nci sınıftan 12’nci sınıftaki öğrencilere kadar dağıtılacak kitaplar Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşmaya başladı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen’de yardımcı kaynak kitapların dağıtımına eşlik ederek Kahta Yapraklı İlkokulu, Körgüden İlkokulu, Bostanlı İlk/Ortaokulu ve Titan İlkokulunda yardımcı kaynak kitap dağıttı.

Hazırlanan yardımcı kaynakların öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve öğrenme süreçlerine katkı sağlaması amacıyla önemli olduğunu belirten Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Bakanlığımız hem mevcut eğitimi desteklemek hem de uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketi hazırlama kararı aldı. Bu doğrultuda tüm ülkedeki öğrenci ve öğretmenlerin istifadesine sunulmak üzere hazırlanan dokümanlar basılı olarak da öğrencilerimize ücretsiz şekilde ulaştırılmaya başlandı. İlimize gönderilen yardımcı kaynak kitaplar da öğrencilerimize dağıtılmaya başlandı. Bakanlığımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 23.12.2021 15:41
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