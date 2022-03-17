Galeriler Yazarlar
Adıyaman 5
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.135,22
ALTIN
921,85
DOLAR
14,76
STERLİN
19,38
EURO
16,37

Milli Eğitim Müdürü Aşçı, din kültürü öğretmenleriyle bir araya geldi

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile imam hatip okullarında görevli meslek dersi öğretmenleriyle toplantı yaptı.

17 Mart 2022 Perşembe 14:40
4 Okunma
Milli Eğitim Müdürü Aşçı, din kültürü öğretmenleriyle bir araya geldi

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile imam hatip okullarında görevli meslek dersi öğretmenleriyle toplantı yaptı.

Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu konferans salonunda yapılan toplantıya İl Müftü Vekili Salih Eren, Din Öğretimi Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Selim Karahanlı, Hayat Boyu Öğrenme Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Hamza Çelenk, halk eğitim merkezi müdürleri, ilçelerimizde din öğretimi biriminden sorumlu ilçe şube müdürleri ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri ile imam hatip okullarında görevli meslek dersi öğretmenleri katıldı.

Müdürlüğün yürütülen projelerin konuşulduğu toplantıda, Adıyaman’da okullarda öğrencilere milli, manevi ve ahlaki değerleri kazandırmak amacıyla başlatılan çalışmalar değerlendirildi.

Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, projeler kapsamında tüm öğretmenlere, özellikle din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleriyle meslek dersleri öğretmenlerine büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Milli, manevi, ahlaki değerlerin ve dini bilgilerin en doğru şekilde öğrencilerimize öğretilmesi gerektiğini belirterek, yapılan projelere etkin şekilde katılımın önemli olduğunu söyledi.

Toplantı sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, katılımcılarla görüş alış verişinde bulunarak sorun ve isteklerini dinledi.

Kaynak: iha
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adıyaman protokolü, bakanlarla bir araya geldi
Adıyaman protokolü, bakanlarla bir araya geldi
İl protokolü şehit aileleriyle bir araya geldi
İl protokolü şehit aileleriyle bir araya geldi
Milletvekili Tutdere, Sağlık Bakanı Koca’ya ilin sağlık sorunlarını iletti
Milletvekili Tutdere, Sağlık Bakanı Koca’ya ilin sağlık sorunlarını iletti
Çelik’in 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
Çelik’in 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
Adıyaman’da öğrenciler, ADYÜMLAB’ı gezdi
Adıyaman’da öğrenciler, ADYÜMLAB’ı gezdi
Rektör Turgut’tan Berat Kandili mesajı
Rektör Turgut’tan Berat Kandili mesajı
Vali Çuhadar’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
Vali Çuhadar’ın 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı
Başkan Uslu’nun 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Başkan Uslu’nun 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı
Şehit aileleri yalnız bırakılmıyor
Şehit aileleri yalnız bırakılmıyor
Adıyaman’da, ikamet yangını korkuttu
Adıyaman’da, ikamet yangını korkuttu
Sağlık Bakanlığına alınacak işçiler kura ile belirlenecek
Sağlık Bakanlığına alınacak işçiler kura ile belirlenecek
Uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 kişi gözaltına alındı
Bisiklet ile ülkeleri gezen çift Adıyaman’a geldi
Bisiklet ile ülkeleri gezen çift Adıyaman’a geldi
Şehit aileleri ve gazilere devlet övünç madalyası
Şehit aileleri ve gazilere devlet övünç madalyası
Başkan Kılınç, Ali Erdemoğlu’yla bir araya geldi
Başkan Kılınç, Ali Erdemoğlu’yla bir araya geldi
Başkan Kılınç’tan Berat Kandili mesajı
Başkan Kılınç’tan Berat Kandili mesajı
Çocuk yazar, öğrencilere başarı hikayesini anlattı
Çocuk yazar, öğrencilere başarı hikayesini anlattı
Kaymakam Aslantürk’ten İHA’ya ziyaret
Kaymakam Aslantürk’ten İHA’ya ziyaret
Başkan Alkayış muhtarlar ile sık sık bir araya geliyor
Başkan Alkayış muhtarlar ile sık sık bir araya geliyor
Vali Mahmut Çuhadar, kan bağışında bulundu
Vali Mahmut Çuhadar, kan bağışında bulundu
Gölbaşı’nda otomobiller çarpıştı
Gölbaşı’nda otomobiller çarpıştı
Mazgal hırsızları adli kontrolle serbest kaldı
Mazgal hırsızları adli kontrolle serbest kaldı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı Türkiye 4.’sü oldu
Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı Türkiye 4.’sü oldu
Kahta’daki ev hırsızları tutuklandı
Kahta’daki ev hırsızları tutuklandı
Adıyaman’da su ücretlerinde ikinci indirim
Adıyaman’da su ücretlerinde ikinci indirim
Vali Çuhadar Müdür Aşçı’ya başarılar diledi
Vali Çuhadar Müdür Aşçı’ya başarılar diledi
Binlerce göçmen kuş Gölbaşı’nda konakladı
Binlerce göçmen kuş Gölbaşı’nda konakladı
Hastayı sırtında taşıyan sağlık görevlisi hediyesini Cumhurbaşkanından aldı
Hastayı sırtında taşıyan sağlık görevlisi hediyesini Cumhurbaşkanından aldı
Milletvekili Tutdere, yol sorunlarını Genel Müdür Uraloğlu’na anlattı
Milletvekili Tutdere, yol sorunlarını Genel Müdür Uraloğlu’na anlattı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim