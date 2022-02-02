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Milli Eğitim Müdürleri değerlendirme toplantısı yaptı

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen başkanlığında, müdürlük yöneticileri ve ilçe milli eğitim müdürleri değerlendirme toplantısı yaptı.

02 Şubat 2022 Çarşamba 16:08
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Milli Eğitim Müdürleri değerlendirme toplantısı yaptı

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen başkanlığında, müdürlük yöneticileri ve ilçe milli eğitim müdürleri değerlendirme toplantısı yaptı.

TOBB Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Toplantı Salonunda 1. eğitim-öğretim dönemi değerlendirme ve 2. eğitim-öğretim dönemi planlama ve istişare toplantısı gerçekleştirildi. Okulların eğitim öğretim durumu, okullarımızda yapılan bakım-onarım- güçlendirme çalışmaları, ’Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi’ kapsamında yapılan kütüphanelerimiz için başlatılan kitap toplama kampanyaları, ’Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi’ kapsamında yeni anasınıflarının durumu, mesleki eğitimde çırak, kalfa, usta sayısının artırılması ile ilgili yürütülen çalışmalar, Bakanlığın yayınladığı yardımcı kaynaklardan öğrencilerimizin faydalandırılması, DYK kursları, kantin ve pansiyon denetimleri, ortaöğretim eylem planı, rehberlik ve zümre faaliyetleri, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, eğitim-öğretimde kaliteyi ve verimliliği arttırmaya yönelik yapılabilecek çalışmalar vb. gündem konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, Mesleki Eğitim Programı öğrenci kayıtlarında belirlenen hedefin üzerinde kayıtların gerçekleştirildiğini ve bu özverili çalışmalarından ötürü başta İlçe Milli Eğitim Müdürleri olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik etti.

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okullarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Mesleki Eğitim Tanıtım Faaliyetleri kapsamında kısa süre içerisinde mesleki eğitim programını işverenlerimize tanıtımını gerçekleştirildiğini ifade eden Gönen, “Bu kapsamlı çalışmalar neticesinde sahadan olumlu dönütler alarak mesleki eğitim öğrenci sayısını yüzde 175 artış sağlayarak 4530’a çıkardık. Bu bir ekip işidir. Sizler nezdinde Adıyaman Eğitim Ailemizin her bir ferdine teşekkür ederim.

Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde yürütülen ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında ilimizdeki tüm okullarda kütüphane altyapıları oluşturuldu. Bu kütüphanelerden öğrencilerimizin üst düzeyde istifade etmeleri gerekir. Kütüphanelerin faal bir şekilde kullanılmasının öğrenci ve öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmeleri noktasında çok önemli bir işleve sahiptir” dedi.

Gönen, Temel Eğitim’de 10 bin Okul Projesi doğrultusunda çalışmaların başladığını, ilimizde okul öncesinde 5 yaş düzeyinde okul devamlılığının yüzde 90 olduğunu belirterek hedefin yüz de yüz olması noktasında planlamaların yapıldığını ifade etti.

Adıyaman’a gönderilen yardımcı kaynak destek paketlerinin öğrencilere ulaştırıldığını belirten Gönen, LGS ve YKS sınavlarında yardımcı kaynak paketinin aktif olarak kullanılmasının öğrencilerimizin akademik başarısını artıracağını, hazırlanan kaynakların aylık olarak http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresi üzerinden güncelleneceğini ve takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

İl genelinde yapımı devam eden okul/kurum inşaatlarının hızla devam ettiğini söyleyen Gönen, devam eden inşaatların planlanan inşaat süresi içerisinde teslim edileceğini ve firma yetkililerinin ellerinden gelen azami gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Kaynak: iha
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