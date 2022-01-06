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Milletvekili Tutdere’den tütün açıklaması

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında tütün ticaretine 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören yasanın yürürlüğe girmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

06 Ocak 2022 Perşembe 17:46
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Milletvekili Tutdere’den tütün açıklaması

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında tütün ticaretine 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören yasanın yürürlüğe girmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Tutdere, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmasında tütünden geçimini sağlayan yüz binlerce vatandaşın işinden ve gelirinden olduğunun altını çizerek hapis cezası öngören yasanın ertelenmesi daha sonra da gerekli çalışmaların yapılarak hapis cezasının ortadan kaldırılması için AK Parti milletvekillerine çağrıda bulundu. Tütün ticaretine 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasının yürürlüğe girmesiyle sarayın uluslararası sigara şirketlerine verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşarken yüz binlerce tütün üreticisinin ise işini kaybettiğini vurgulayan Milletvekili Tutdere, “AK Parti iktidarının sarmalık tütün ticaretine hapis cezası öngören zulüm yasası 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Sarayda bayram havası, tütün üreticileri arasında ise yas hakim. Saray uluslararası şirketlere verdiği sözünü tutmanın mutluluğunu yaşarken, Adıyaman ve Malatya başta olmak üzere, Türkiye’nin dört bir yanında yüz binlerce tütün üreticisi, esnaf ve bu işten geçimini sağlayan yurttaşlarımız işini kaybetti, gelirinden oldu, yüz binlerce ailenin, gencin, çocuğun hayalleri yıkıldı, dünyası karardı. Soruyorum sizlere, bu insanlar nasıl geçinecek, taş mı yiyecekler? Mutlu musunuz, vicdanınız rahat mı? Bu mu yerli ve milli AK Parti? Yerliye hapis, yabancıya ödül, sizleri bir kez daha milletin sesini dinlemeye davet ediyorum. Yazıktır, günahtır. Gelin, iş işten geçmeden bu cezayı erteleyelim, sonra da tamamen ortadan kaldıralım” diye konuştu.

Kaynak: iha
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