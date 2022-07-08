Milletvekili Tutdere’den Kurban Bayramı mesajı

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Tutdere, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Tutdere yayımladığı mesajında, bayramlar paylaşımın, birlikte olmanın ve dayanışma kültürünün taçlandığı, beraberliğin pekiştiği, ortak değerleri hatırlatan en özel gün olduğunu söyledi.

Milletvekili Tutdere, “Bayramlar bize, insanlar arasında hiçbir ayrım yapılmaması gerektiğini, yoksullukla hiçbir bahanenin arkasına sığınılmadan mücadele edilmesi gerektiğini, adaletli ve hoşgörülü olmayı hatırlatır. İşte bu anlayışı, güzel ülkemiz için bir yönetim biçimi haline getirmek zorundayız.

Yurttaşlarımız bir yandan bayramın mutluluğunu yaşarken bir yandan da işsizlik, yoksulluk ve adaletsizliğin kıskacında sıkışmanın bunalımını yaşamaktadırlar. İktidarın yanlış politikaları sonucu ülkemiz ağır bir buhran yaşamaktadır. Her geçen gün daha da derinleşen ekonomik kriz vatandaşlarımızın ağır bunalım yaşamasına neden olmaktadır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen milletimizle ele ele vererek büyük bir dayanışma içerisinde bu zor günlerin üstesinden gelmeye gayret ediyor, omuz omuza vererek bu zor günleri aşmaya çalışıyoruz. Bayramların saçtığı umut ışığını görerek umutsuzluğu bir kenara bırakmalı, güzel ve aydınlık yarınların hayalini kurarak umutlarımızı yeşertmeliyiz.

Bayram vesilesiyle başta yurt savunmasında canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, bedenlerini vatan savunmasında siper etmiş gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyor sevginin, kardeşliğin, barışın ve birlikteliğin hâkim olduğu, sevdiklerinizle birlikte mutluluk dolu bayramlar geçirmenizi diliyorum” ifadelerini kullandı.

iha