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Milletvekili Tutdere’den kıyılmış tütün açıklaması

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kıyılmış tütünle ilgili açıklamalarda bulundu.

26 Ekim 2022 Çarşamba 15:07
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Milletvekili Tutdere’den kıyılmış tütün açıklaması

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, kıyılmış tütünle ilgili açıklamalarda bulundu.

TBMM Adalet Komisyonunda görüşülmekte olan tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanunda değişiklik öngören kanun teklifinin görüşmelerinde sırasında konuşan Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Türkiye topraklarında Türk vatandaşları tarafından üretilen bir tütünün nasıl kaçak olduğunu sorarak açıklamalarda bulundu. Milletvekili Tutdere, teklif görüşmeleri sırasında yerli ve milli ürün olan tütüne hapis cezasında indirime gidilmesi yerine hapis cezasının komple kaldırılması gerektiğini savunarak hapis cezasının kaldırılması için komisyona önerge sundu. Milletvekili Tutdere, “Tütün işi konuşulurken maalesef, uzun süreden beri Türkiye’nin, bu toprakların tanığı tütünler ile dışarıdan gümrüksüz olarak Türkiye’ye kaçak yollarla getirilen tütünler hep karıştırıldı. Hep karıştırıldığı için de işler hep yanlış yapıldı. Yanlış yapıldığı için de yıllardır vatandaşlarımız çile çekiyor, ıstırap çekiyor ve mağdur oluyor. 2017 yılında uluslararası sigara şirketlerinin de baskısıyla nereden geldiği belli olmayan bir anlayışla, yetki belgesi almadan tütün satan, satışa arz eden, bulunduran, nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası geldi. Ben şu anda bunu tütünü satsam üç yıl hapis cezası yatacağım. Siz bu teklifle bunun alt sınırını iki yıl yapıyorsunuz. Bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından üretilen bir tütün nasıl kaçak olur? Ben bu mecliste yüzlerce kez anlattım. Bu ceza doğru değil dedim. Sesimizi eksik duymuşsunuz arkadaşlar. Biz bunu üçü iki yapın diye söylemiyorduk, bunu tamamen kaldırmak lazım. Kanun’da sarmalık tütün satanlara ilişkin idari para cezası zaten var, mala el koyma var. Bir fiilin bir cezası olur. Siz niye hızınızı almıyorsunuz bir eyleme, bir fiile 2 kere ceza getiriyorsunuz ki? Hem idari para cezası verip hem mala el koyacaksınız, bir de yetmez kardeşim, size iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası vereceğiz diyorsunuz. Bakınız, uygulamada şu anda bu yasadan dolayı benim bildiğim, yüzlerce kişi mağdur. Bir sürü savcılıkta dosya var, bir sürü de açılmış dava var. Yani siz bir taraftan diyorsunuz ki, yargının yükünü azaltalım, bir taraftan çıkardığınız bu yasalarla yükü artırıyorsunuz. Biz 2017’de dediğimizde eğer bizi dinlemiş olsaydınız, bugün bu yasa tekrar buraya gelmeyecekti. Hükumet olarak yüz yıllardır bunu üreten Anadolu’da geleneksel anlamda satan, çoluğunun çocuğunun nafakasını sağlayan ailelere hapis getiriyorsunuz, bunu satmayın diyorsunuz. Peki, satmayacak da ne yiyecek bu adamlar? Yani taş mı yiyecek, bu insanlar çocuklarını, ailelerini neyle geçindirecek? Gerçekten şunu anlamakta zorlanıyorum. Hem bir hukukçu olarak hem de yıllardır bu tütün parasıyla okumuş, eğitimini tamamlamış bir vatandaş olarak üzülüyorum. Yasağı getiriyorsanız çözümü de ortaya koyun. Teklif sahipleri, bu insanlar ne yiyecek, ben bu sorunun cevabını sizden bekliyorum. Bu insanların ekmeğinden elinizi çekin, hapis cezasıyla bu insanları tehdit ederek bu sorun çözülmez. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilirken tütüne hapis cezasının kaldırılması için CHP milletvekilleri tarafından verilen önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi” diye konuştu.

Kaynak: iha
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