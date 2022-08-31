Milletvekili Tutdere’den kırtasiye masrafları değerlendirmesi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, okulların açılmasına sayılı günler kala fahiş artışlar yaşandığını belirterek velileri uyardı.

Milletvekili Tutdere, çocuklarını okula gönderen vatandaşların okul alışverişinde yüksek fiyatlardan dolayı oldukça zorlandığını belirtti. Milletvekili Tutdere, ’’Anasınıfına giden öğrenciden lisede okuyan öğrenciye kadar okul masraflarında fahiş artışlar yaşandı. İğneden ipliğe her şeyin kat be kat pahalandığı bu dönemde çocuk okutmanın maliyeti de katlandı. Geçen yıl ortalama 181,67 liraya mal olan anasınıfı öğrencisinin temel kırtasiye gideri bu yıl 496,07 liraya, 283,47 lira olan ilkokul öğrencisinin kırtasiye gideri 775,67 liraya, 217,52 lira olan ortaokul öğrencisinin kırtasiye gideri 619,81 liraya, 261,97 lira olan lise öğrencisinin kırtasiye gideri 718,41 liraya yükseldi. Bu rakamlara baktığımızda anaokulunda yüzde 188, ilkokulda yüzde 194, ortaokulda yüzde 202, lisede yüzde 198 oranında artış olduğunu görmekteyiz. Geçen yıla göre okul kıyafeti, eşofman, spor ayakkabı gibi temel ihtiyaçları da fahiş miktarda arttı. 2021 Ağustos fiyatları ile bugünün fiyatlarını karşılaştırdığımızda yüzde 525 gibi fahiş bir artış olduğu görülüyor. Öğrencilerin okul kıyafetleri, eşofman takımı, spor ayakkabı, klasik ayakkabı gibi sadece en temel ihtiyaçlarını baz aldığımızda geçen yıl 515 lira tutan anasınıfı öğrencisinin gideri bu yıl bin 457,99 lira, bin 40 lira tutan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin giderleri bugün sırasıyla 2 bin 387 lira, 2 bin 567,99 lira ve 3 bin 146,99 liraya yükselmiş durumda. Veliler bu fahiş artışlar karşısında ne yapacak. Çocuklarının bu en temel ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakAsgari ücretle geçimini sağlamaya çalışan ilkokul, ortaokul ve lisede çocuk okutan bir ailemiz üzerinden örneklendirecek olursak; öğrencilerin servis vb ücretlerini hesaba katmadan sadece kırtasiye ve kıyafet giderlerine ilişkin toplam masrafı 10 bin 215,87 TL. Buna karşın asgari ücretlinin net eline geçen 5 bin 500,35 TL. Yani sadece çocukların okul masrafı asgari ücretin neredeyse iki katıdır. Bu aile ne yiyecek. Ev kirasını, faturalarını nasıl ödeyecek” diye konuştu.

iha